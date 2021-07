16 luglio 2021

Cordoglio e amarezza di Assoporti per i decessi dei due lavoratori nel porto di Ravenna

Giampieri: il lavoro è fonte di benessere e sicurezza, non di dolore e sofferenza

«Purtroppo anche oggi devo tornare ad esprimere profondo cordoglio di tutta l'Associazione dei Porti Italiani ai familiari del lavoratore portuale e del marittimo deceduti nel porto di Ravenna». Lo ha dichiarato il presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, a seguito dei due incidenti mortali avvenuti ieri a poche ore di distanza l'uno dall'altro, con un lavoratore che è deceduto nello stabilimento Marcegaglia di Ravenna e un marittimo che ha perso la vita in un incidente a bordo di una nave nei pressi del porto ravennate.

Ribadendo la necessità di maggiore sicurezza sul lavoro, Assoporti ha ricordato che a questo fine, in accordo con le parti sociali, era stato definito l'avvio di una campagna straordinaria di sensibilizzazione per diffondere ancora di più l'attenzione su questo tema essenziale per garantire la sostenibilità sociale. «La sicurezza e la salute dei lavoratori - ha sottolineato Giampieri - è un bene sul quale non si può transigere. Il lavoro è fonte di benessere e sicurezza, non di dolore e sofferenza. Diventa non più rinviabile affrontare i temi della transizione tecnologica a 360°, puntando con decisione su sicurezza, lavoro e formazione».



