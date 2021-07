19 luglio 2021

Lockheed Martin e Navantia rinnovano l'accordo di collaborazione

La cooperazione, in atto dal 1997, proseguirà per ulteriori tre anni

L'americana Lockheed Martin, che opera principalmente nel settore aerospaziale e in quello della difesa, e il gruppo navalmeccanico spagnolo Navantia hanno siglato un accordo per rinnovare di ulteriori tre anni la collaborazione in atto tra le due aziende da oltre 20 anni. L'obiettivo è di continuare a esplorare nuove opportunità di business vantaggiose per entrambe le società nel campo delle navi di superficie e dei sistemi di combattimento.

La cooperazione fra i due gruppo è stata avviata nel 1997 con la fornitura alla Marina Militare spagnola del sistema di combattimento AEGIS per le fregate F-100.







