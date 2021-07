20 luglio 2021

ABB comprerà la società spagnola di ingegneria e robotica ASTI

Le attività del gruppo svizzero nel campo della robotica mobile verranno accentrate a Burgos

Il gruppo elvetico ABB ha stretto un accordo per comprare la spagnola ASTI Mobile Robotics, società di ingegneria e robotica specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni di trasporto con l'utilizzo di veicoli a guida automatica (AGV). Con l'acquisizione il gruppo svizzero accentrerà le attività nel campo della robotica mobile a Burgos, nell'attuale quartier generale della ASTI, e le attività della ABB nel segmento Autonomous Mobile Robot (AMR) saranno guidate da Veronica Pascual Boé, attuale amministratore delegato della ASTI e azionista di maggioranza dell'azienda iberica.

Secondo le previsioni, l'acquisizione sarà portata a termine entro la meta di quest'estate. ASTI dà lavoro ad oltre 300 persone e si prevede che la società chiuderà l'esercizio annuale 2021 con un fatturato di circa 50 milioni di dollari.



