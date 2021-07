20 luglio 2021

Kuehne + Nagel ha registrato le migliori performance finanziarie trimestrali di sempre

Record di spedizioni aeree movimentate, che nel secondo trimestre di quest'anno sono aumentate del +76,2%

I valori di tutte le principali voci del conto economico del secondo trimestre del 2021 della Kuehne + Nagel costituiscono nuovi valori record mai registrati in precedenza dal gruppo logistico elvetico e superano i picchi trimestrali storici segnati nel primo trimestre di quest'anno. Le performance record sono state conseguite grazie anche alla rilevante crescita dei volumi di spedizioni movimentate dall'azienda per via marittima, terrestre e, in particolare, per via aerea.

Nel periodo aprile-giugno di quest'anno il fatturato netto di Kuehne + Nagel è stato pari al valore record di 7,24 miliardi di franchi svizzeri (6,7 miliardi di euro), con un incremento del +47,9% sul secondo trimestre del 2020. Più contenuto l'aumento dei costi operativi che sono ammontati a 1,52 miliardi di franchi svizzeri (+12,6%). I valori di EBITDA, EBIT e utile netto hanno segnato nuovi picchi storici raggiungendo rispettivamente quota 787 milioni (+86,9%), 605 milioni (+157,4%) e 446 milioni di franchi svizzeri (+162,4%).

Nel solo settore delle spedizioni marittime, che nel secondo trimestre del 2021 ha movimentato carichi pari a 1,14 milioni di container teu (+3,8%), il fatturato netto si è attestato a 2,85 miliardi di franchi svizzeri, valore che costituisce un nuovo record storico per il gruppo logistico e un rialzo del +58,0% sullo stesso periodo dello scorso anno. La divisione ha registrato nuovi record anche relativamente ai valori del margine operativo lordo e dell'utile operativo che sono stati pari rispettivamente a 305 milioni (+224,5%) e 298 milioni (+238,6%).

Nel solo settore delle spedizioni per via aerea è stato segnato il nuovo record storico di merci movimentate che sono state pari a 555mila tonnellate (+76,2%). In questo comparto il fatturato netto è ammontato a 2,33 miliardi di franchi svizzeri, cifra che rappresenta un incremento del +69,9% sullo stesso periodo del 2020 e risulta seconda solo al record storico di 3,63 miliardi registrato nel terzo trimestre del 2018. Nuovi valori record sono stati segnati sia dall'EBITDA, che è risultato pari a 258 milioni (+115,0%), sia dall'EBIT, che ha totalizzato 243 milioni di franchi svizzeri (+120,9%).

Kuehne + Nagel ha ottenuto dati finanziari record anche nel segmento delle spedizioni terrestri, con un fatturato netto che è risultato pari a 939 milioni di franchi svizzeri (+30,2%), un EBITDA di 46 milioni (+109,1%) e un EBIT di 30 milioni (+233,3%).









