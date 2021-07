21 luglio 2021

La statunitense FMC avvia l'indagine sugli extra costi applicati dalle compagnie di navigazione containerizzate

L'indagine si incentrerà inizialmente sui primi nove vettori marittimi per quota di mercato

Invitata nei giorni scorsi dal presidente Joe Biden ad accertarsi che la posizione dominante delle compagnie di navigazione containerizzate non danneggi il commercio americano con l'estero ( del 9 luglio 2021), la Federal Maritime Commission (FMC) si è attivata annunciando l'istituzione immediata di un programma di audit e di uno specifico team per verificare la conformità delle compagnie di navigazione nei confronti dell'applicazione dei costi di detenzione e controstallia, questione individuata dall'amministrazione americana quale centrale per verificare che i vettori marittimi non carichino di eccessivi costi la merce sbarcata e imbarcata nei porti statunitensi.

Il programma e il team di audit, sotto la guida di Lucille Marvin, managing director della FMC - incentrerà la propria analisi sui primi nove vettori marittimi containerizzati per quota di mercato per verificare se queste compagnie sono conformi alle norme dell'US Shipping Act relative all'applicazione di questi extra costi. La FMC ha specificato che collaborerà con le compagnie di navigazione nel verificare l'applicazione della norma e per chiarire eventuali questioni e ambiguità.

Il lavoro del team della FMC inizierà con una richiesta alle compagnie di navigazione di informazioni volte a costituire una banca dati per la definizioni di report trimestrali che consentano alla Commissione statunitense di valutare come vengono amministrati gli extra costi di detenzione e controstallia. Quindi seguiranno colloqui individuali con i rappresentanti dei nove vettori marittimi.

«La Federal Maritime Commission - ha spiegato il presidente della FMC, Daniel B. Maffei - si impegna a garantire che la legge sia rispettata e che i caricatori non subiscano ingiustamente svantaggi. Il lavoro del gruppo di audit consentirà alla Commissione di monitorare l'andamento delle controstallie, delle detenzioni e dei ricavi nonché di stabilire un dialogo continuo tra lo staff e i vettori sulle sfide che la supply chain deve affrontare. Ovviamente - ha precisato Maffei - se il gruppo di audit scoprirà attività vietate, la Commissione adotterà le misure appropriate. Inoltre le informazioni raccolte dal processo di audit potrebbero condurre, se necessario, a cambiamenti delle normative della FMC e delle linee guida del settore».



