21 luglio 2021

Al porto del Pireo sono arrivate quattro nuove gru di banchina super post-Panamax

Lo scalo greco è stato inserito nel servizio AWE6 della Ocean Alliance che collega il Far East con gli USA attraverso il canale di Suez

Nel porto del Pireo è arrivata la nave Zhen Hua 29 con a bordo quattro nuove gru di banchina super post-Panamax prodotte dalla ZPMC, di cui una sarà installata al container terminal al Molo I dello scalo portuale greco che è gestito dalla Piraeus Port Authority mentre le altre tre sono destinate alla Piraeus Container Terminal (PCT), la società del gruppo terminalista cinese COSCO Shipping Ports che gestisce il traffico containerizzato ai Moli II e III del porto ellenico.

Intanto al porto del Pireo sono iniziati gli scali del servizio AWE6 della Ocean Alliance, il consorzio armatoriale che è costituito dalle compagnie di navigazione CMA CGM, COSCO Shipping Lines, Evergreen Line e Orient Overseas Container Line (OOCL). La linea marittima, che ha frequenza settimanale ed è operata con 15 portacontainer da 10.000 teu, collega i porti del Far East con quelli statunitensi attraverso il canale di Suez. La rotazione del servizio prevede scali a Lianyungang, Qingdao, Shanghai, Ningbo, Yantian, Cai Mep, Singapore, canale di Suez, Pireo, New York, Savannah, Pireo, canale di Suez, Singapore, Laem Chabang, Cai Mep, Haiphong, Shanghai, Ningbo, Long Beach, Oakland, Lianyungang. Al porto del Pireo vengono effettuati due scali alla settimana.





