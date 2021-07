22 luglio 2021

I rappresentanti di Uniport hanno incontrato Laura Castelli, vice ministro dell'Economia e delle Finanze

Evidenziato il duro impatto della crisi innescata dalla pandemia sul settore portuale

I rappresentanti di Fise Uniport - Unione Nazionale Imprese Portuali hanno incontrato Laura Castelli, vice ministro dell'Economia e delle Finanze, alla quale hanno evidenziato come nel 2020 la crisi innescata alla pandemia abbia colpito duramente anche il settore portuale e, nonostante la timida ripresa registrata nel 2021, come gli effetti negativi sulle imprese del mondo terminalistico e sul lavoro portuale si facciano sentire oggi ancora in modo evidente. L'associazione ha illustrato le principali le criticità vissute dal settore, avanzando proposte operative per il rilanciare il comparto e il lavoro portuale. Tra queste, la proroga della misura di sostegno, già applicata nel 2020 in modo efficace grazie al Decreto Rilancio, che prevede la rimodulazione al ribasso dei canoni concessori a carico dei terminalisti che hanno subito una riduzione del fatturato. I rappresentanti di Uniport hanno specificato che la misura non comporterebbe oneri aggiuntivi per lo Stato in quanto potrebbe essere finanziata con gli avanzi di amministrazione delle stesse Autorità Portuali.

A conclusione dell'incontro i rappresentanti di Uniport hanno reso noto che si è trattato di un colloquio ricco di spunti interessanti che ha evidenziato la forte attenzione verso il settore delle imprese portuali del vice ministro Laura Castelli, che ha mostrato anche grande attenzione e interesse le proposte avanzate dalle imprese portuali finalizzate a rilanciare la centralità strategica del comparto del Paese.

L'incontro istituzionale con la Castelli costituisce il primo di una serie promossi a seguito del rafforzamento di Uniport con l'ingresso di 12 nuove associate che hanno ampliato in modo significativo la base associativa che oggi occupa oltre 4.000 lavoratori, per un fatturato annuo di circa 1 miliardo di euro, movimenta il 60% dei contenitori in Italia e rappresenta i principali terminal crociere, ro-ro, ro-pax e rinfuse.



