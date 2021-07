22 luglio 2021

Primo Report di sostenibilità congiunto per i terminal genovesi PSA Genova Pra' e PSA SECH

Annovera gli obiettivi di sostenibilità raggiunti dalle due aziende nel 2020 e nei due anni precedenti

Ad un anno dal via libera del Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale alla concentrazione societaria fra PSA Genova Pra' e PSA SECH ( del 23 luglio 2020), oggi le due società terminaliste genovesi hanno presentato il primo Report di sostenibilità congiunto. Il Report, stilato secondo le linee guida internazionali GRI, annovera tutti gli obiettivi di sostenibilità raggiunti dalle due aziende nel 2020 e nei due anni precedenti. Il gruppo PSA di Singapore, a cui fanno capo le due aziende genovesi, ha evidenziato che il documento dimostra concretamente di considerare fondamentale la strategicità di un'integrazione fondata sull'importanza del territorio, sul quale continua ad investire cospicue risorse.







