22 luglio 2021

Uber Freight comprerà la piattaforma logistica e trasportistica Transplace

La transazione avrà un valore di circa 2,25 miliardi di dollari

Uber Freight, la piattaforma dedicata al trasporto merci dell'azienda americana Uber che offre una piattaforma per la fornitura di servizi di trasporto automobilistico, ha siglato un accordo vincolante per comprare la piattaforma logistica e trasportistica Transplace, che dal 2017 è di proprietà della società di investimenti statunitense TPG Capital. La transazione avrà un valore di circa 2,25 miliardi di dollari, di cui 750 milioni attraverso la cessione di azioni della Uber Technologies, parent company della Uber Freight.

«Si tratta - ha sottolineato il responsabile di Uber Freight, Lior Ron, commentando l'acquisizione - di un significativo passo avanti, non solo per Uber Freight, ma per l'intero ecosistema logistico. Si tratta di un'opportunità per riunire soluzioni tecnologiche e operative complementari d'eccellenza di due aziende al fine di creare una piattaforma shipper-to-carrier leader del settore che trasformerà l'intera supply chain dei caricatori, offrendo resilienza operativa e riducendo i costi in un momento in cui questo è quello che conta».

«L'acquisizione - ha aggiunto l'amministratore delegato di Transplace, Frank McGuigan - combinerà la piattaforma di rete di spedizionieri più importante al mondo con una delle piattaforme di supply più innovative del settore, a vantaggio di tutte le parti interessate. Ci aspettiamo che gli spedizionieri riscontreranno una maggiore efficienza e trasparenza e che i carrier beneficeranno della scala per ottenere una crescita delle performance operative. Nel complesso prevediamo di ridurre notevolmente le miglia a vuoto a vantaggio di spedizionieri e vettori nonché delle infrastrutture stradali e autostradali e dell'ambiente».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail