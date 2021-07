22 luglio 2021

Il consiglio generale di Confitarma ha nominato i vice presidenti e i presidenti dei Gruppi Tecnici

La votazione si è conclusa con voto unanime

Oggi il consiglio generale della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma), conformemente alla riforma dello statuto approvata dall'assemblea dello scorso 7 luglio, su proposta del presidente Mario Mattioli ha proceduto alle votazioni per la nomina dei vice presidenti e dei presidenti dei Gruppi Tecnici.

La votazione si è conclusa con voto unanime. Il consiglio direttivo di Confitarma risulta composto da Mario Mattioli (presidente), Emanuele Grimaldi (ultimo past president), Mariella Amoretti (vice presidente, con delega in materia di “Organizzazione interna e Bilancio”), Cesare d'Amico (vice presidente, con delega in materia di security), Beniamino Maltese (vice presidente, con delega in materia di “Marketing associativo e Comunicazione” e presidente Gruppo tecnico Finanza e Diritto d'Impresa), Lorenzo Matacena (vice presidente e presidente Gruppo tecnico Trasporti e logistica corto raggio e autostrade del mare), Salvatore d'Amico (presidente Gruppo Giovani Armatori e presidente Gruppo tecnico Education e capitale umano), Federica Barbaro (presidente Gruppo tecnico Trasporti e logistica internazionali, regolamentazioni e organismi internazionali e sicurezza), Carlo Cameli (presidente Gruppo tecnico Porti e infrastrutture), Giacomo Gavarone (presidente Gruppo tecnico Risorse umane e relazioni industriali) e Guido Grimaldi (presidente Gruppo tecnico Transizione ecologica, tecnica navale, regolamentazione, ricerca e sviluppo)

Insieme al consiglio direttivo, i past president (Paolo Clerici, Nicola Coccia, Paolo d'Amico, Giovanni Montanari) e gli altri consiglieri (Claudio Baccichetti, Luca Bertani, Gabriele Brullo, Paolo Cagnoni, Francesco D'Alesio, Angelo D'Amato, Gianni Andrea de Domenico, Andrea Garolla di Bard, Alessandra Grimaldi, Domenico Ievoli, Fabio Montanari, Gianluca Morace, Corrado Neri, Valeria Novella, Alessandro Russo, Fabrizio Vettosi, Barbara Visentini, Luca Vitiello) compongono il consiglio generale della Confederazione Italiana Armatori.



