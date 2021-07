23 luglio 2021

Stena RoRo ha ordinato al cantiere navale cinese CMJL (Weihai) la costruzione di due traghetti

Le navi saranno noleggiate alla Brittany Ferries

La compagnia di navigazione svedese Stena RoRo ha ordinato al cantiere navale cinese China Merchants Jinling Shipyard (Weihai) Co. la costruzione di due traghetti che saranno l'undicesima e la dodicesima nave di classe “E-Flexer”. Contestualmente alla commessa per le due unità navali, che verranno prese in consegna nel 2024 e nel 2025, Stena RoRo ha sottoscritto contratti a lungo termine per il noleggio dei due nuovi traghetti alla francese Brittany Ferries che li impiegherà rispettivamente sulle due rotte fra Portsmouth, nel Regno Unito, e Quistreham (Caen) e St. Malo, in Francia. Le nuove navi sostituiranno i traghetti Normandie e Bretagne che attualmente sono impiegati rispettivamente sulle due rotte e che sono le navi più vecchie della flotta di Brittany Ferries.

Le due nuove navi, che avranno propulsione alimentata sia con gas naturale liquefatto che con alimentazione a batteria, saranno lunghe 194,7 metri e larghe 27,8 metri e avranno una capacità di 1.400 passeggeri e, relativamente al trasporto di rotabili, di 2.377 metri lineari per il traghetto che sarà consegnato nel 2024 (di cui 176 metri lineari per le auto al seguito dei passeggeri) e di 2.517 metri lineari per l'unità che sarà ultimata nel 2025 (di cui 1.388 metri lineari per le auto al seguito dei passeggeri).



