23 luglio 2021

Accordo Rosatom - DP World per sviluppare i trasporti containerizzati sulla rotta marittima artica

L'agenzia russa per l'energia nucleare è l'unico operatore infrastrutturale russo designato per lo sviluppo della Northern Sea Route

Rosatom, l'agenzia russa per l'energia nucleare, ha siglato un accordo di cooperazione con il gruppo terminalista DP World di Dubai con l'obiettivo di sviluppare il trasporto marittimo containerizzato tra l'Europa nord-occidentale e l'Asia orientale attraverso la rotta artica. Rosatom è l'unico operatore infrastrutturale russo designato per lo sviluppo della Northern Sea Route (NSR), la rotta che corre lungo la costa artica russa.

«La costruzione di infrastrutture di trasporto sostenibili nell'Artico - ha spiegato il direttore generale di Rosatom, Alexey Likhachev - apre nuove opportunità per lo sviluppo dei traffici euroasiatici, che possono essere realizzati con tempistiche ottimali contribuendo a ridurre l'impatto ambientale grazie a rotte più brevi e all'applicazione di avanzate soluzioni energetiche a basse emissioni di carbonio».



