26 luglio 2021

Nel secondo trimestre di quest'anno i crocieristi a Malta sono stati più di 23mila

Nella prima metà del 2021 i passeggeri sono stati 31mila (-21,8%)

Nel secondo trimestre di quest'anno il traffico crocieristico a Malta è stato di oltre 23mila passeggeri, tipologia di traffico che nel corrispondente periodo del 2020 era assente avendo l'attività in questo settore raggiunto il minimo a causa delle misure di limitazione alla mobilità per contenere la pandemia di Covid-19. I crocieristi approdati a Malta nel periodo aprile-giugno di quest'anno erano pressoché tutti in transito.

Nel primo semestre del 2021 al porto crocieristico maltese di La Valletta sono giunti complessivamente più di 31mila crocieristi, con una diminuzione del -21,8% sulla prima metà dello scorso anno.





