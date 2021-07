26 luglio 2021

Nel 2020, a causa della pandemia, MSC Crociere ha registrato un calo del -77,6% degli ospiti

Entro agosto 2020 il 99,9% dei membri degli equipaggi della flotta erano stati rimpatriati

Nel 2020, a causa delle restrizioni alla mobilità adottate a livello mondiale per la pandemia di Covid-19, la flotta di navi della MSC Crociere ha ospitato complessivamente 685mila passeggeri, con un calo del -77,6% rispetto a quasi 3,1 milioni di passeggeri trasportati nell'anno precedente. Nel proprio Rapporto di Sostenibilità per il 2020, la compagnia crocieristica ha ricordato che entro aprile 2020, a causa della crisi sanitaria, aveva fermato tutte le 17 navi della propria flotta e che solo due delle navi sono tornate ad essere operative nel corso dell'anno. Di conseguenza, i giorni di attività commerciale si sono ridotti di tre quarti rispetto al 2019 e la flotta ha ospitato solo un quarto dei passeggeri dell'anno precedente.

A seguito del fermo delle navi, a marzo 2020 oltre il 60% dei membri degli equipaggi della flotta di MSC Crociere erano stati rimpatriati, quota che è salita al 75% il mese successivo, a più del 90% a giugno e al 99,9% ad agosto 2020.



