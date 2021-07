26 luglio 2021

Il prossimo anno nei porti spagnoli sono previsti investimenti per 961,4 milioni di euro (+46,5%)

Dal PRTR ulteriori 457 milioni per la realizzazione di progetti di decarbonizzazione e di sostenibilità

Nel 2022 nei 46 porti di interesse generale della Spagna saranno investiti 961,4 milioni di euro, con un incremento del +46,5% rispetto al volume di investimenti previsti per l'intero 2021. Lo ha reso noto oggi il presidente dell'agenzia governativa spagnola Puerts del Estado, Francisco Toledo, a conclusione di un ciclo di incontri con i rappresentanti delle 28 Autorità Portuali nazionali il cui scopo è stato tra l'altro di definire i programmi di investimento per il periodo 2022-2025.

Toledo ha precisato che inoltre, attraverso il Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, il piano di rilancio dell'economia spagnola equivalente al PNRR italiano, i porti spagnoli disporranno di ulteriori 457 milioni di euro per la realizzazione di progetti di decarbonizzazione e di sostenibilità.

Il presidente di Puertos del Estado ha spiegato che nel 2022 le misure per il rilancio della competitività dei porti spagnoli, attuate con riduzione degli oneri a carico di navi, merci e operatori portuali, avranno un impatto complessivo di 119,8 milioni di euro, con un incremento del +7,1% rispetto ai 111,8 milioni di euro stimati per il 2021.



