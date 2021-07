27 luglio 2021

PSA cederà sino al 20% della società terminalista thailandese ESCO alla JWD InfoLogistics

Lo scorso anno l'azienda di Laem Chabang ha movimentato un traffico di due milioni di container

PSA Southeast Asia, filiale del gruppo terminalista PSA International di Singapore, ha stretto un accordo con la thailandese JWD InfoLogistics per cederle in due fasi sino al 20% del capitale della Eastern Sea Laem Chabang Terminal (ESCO), società che opera attività di movimentazione dei container in tre aree del porto thailandese di Laem Chabang attraverso le quali nel 2020 è transitato un volume di traffico pari a circa due milioni di teu.







