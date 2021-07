27 luglio 2021

Prosegue l'accentuato trend di crescita delle performance economiche della UPS

Nel secondo trimestre di quest'anno i ricavi sono aumentati del +14,5%

Del forte impulso impresso all'e-commerce dagli effetti della pandemia globale di Covid-19 stanno beneficiando, tra gli altri, le società di logistica e di consegne espresso più legate a questa forma di scambi commerciali, incluso il gruppo americano UPS. Pur se più attenuata rispetto ai due trimestri precedenti, nel secondo trimestre di quest'anno è proseguita infatti la crescita a due cifre del volume d'affari di UPS che ha registrato ricavi pari a 23,4 miliardi di dollari, con un incremento del +14,5% sullo stesso periodo del 2020, di cui 14,4 miliardi generati dalle consegne espresso in ambito nazionale (+10,2%), 4,8 miliardi dalle consegne espresso in ambito internazionale (+30,0%) e 4,2 miliardi da altre attività logistiche (+14,3%). Le spese operative sono ammontate a 20,2 miliardi di dollari (+10,5%). L'utile operativo è stato pari a 3,3 miliardi di dollari (+47,3%) e l'utile netto a 2,7 miliardi di dollari (+51,4%).

Nell'intero primo semestre del 2021 i ricavi hanno totalizzato 46,3 miliardi di dollari, in aumento del +20,4% sulla prima metà dello scorso anno, l'utile operativo 6,0 miliardi di dollari (+83,4%) e l'utile netto 7,5 miliardi di dollari (+173,3%).





