27 luglio 2021

Nel secondo trimestre i ricavi del noleggiatore di container Triton hanno raggiunto una quota record

Investiti oltre 3,4 miliardi di dollari per nuovi contenitori in consegna entro la fine di quest'anno

Triton International, la società leader mondiale del settore del noleggio di container intermodali, ha chiuso il secondo trimestre di quest'anno con risultati finanziari record a partire dai ricavi che sono ammontati a 369,8 milioni di dollari, con un incremento del +15,1% sullo stesso periodo del 2020, per arrivare all'utile operativo che si è attestato a 228,6 milioni di dollari (+58,5%). L'utile netto è stato di 65,2 milioni di dollari (-7,6%). Un nuovo picco storico è stato raggiunto anche dalla consistenza della flotta di contenitori dell'azienda che al 30 giugno scorso risultava pari ad oltre 6,8 milioni di teu, con una crescita del +12,8% sul 30 giugno 2020.

L'amministratore delegato della Triton, Brian M. Sondey, ha spiegato che gli eccezionali risultati ottenuti dalla società nel secondo trimestre del 2021 sono dovuti alle opportunità colte da Triton nell'ambito di una situazione di mercato molto favorevole. «I volumi di traffico - ha specificato - continuano ad essere rilevanti e continuiamo a registrare una crescente domanda di container a causa dei fermi operativi che stanno rallentando il ciclo d'utilizzo dei container dei nostri clienti. Il tasso d'utilizzo della nostra flotta - ha precisato Sondey - è aumentato al 99,5% al 30 giugno 2021 ed attualmente è pari al 99,6%».

Riferendosi più specificamente al mercato dei nuovi container e di quelli a noleggio, Sondey ha ricordato che, «sul mercato, nel secondo trimestre i prezzi dei nuovi contenitori e le tariffe di quelli a noleggio sono ulteriormente aumentate. Attualmente - ha aggiunto - le fabbriche di container stanno quotando oltre 3.800 dollari per un nuovo container da 20' per carichi secchi e le tariffe di noleggio di mercato per i nuovi container sono notevolmente più elevate rispetto alle tariffe medie del nostro portafoglio di container a noleggio. Nel secondo trimestre - ha reso noto Sondey - anche i nostri prezzi di vendita medi per i container dry usati stanno continuando ad aumentare, consentendoci di generare proventi da dismissioni assai più elevati rispetto alle attese, nonostante il poco elevato volume di cessioni».

L'amministratore delegato della Triton ha ricordato inoltre che l'azienda sta effettuando ingenti investimenti in nuovi container per soddisfare la domanda dei clienti, avendo comprato container per oltre 3,4 miliardi di dollari con consegna entro la fine di quest'anno, di cui entro il 30 giugno scorso ne sono già stati presi in consegna per più di 1,8 miliardi di dollari.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail