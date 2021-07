27 luglio 2021

A Livorno l'AdSP ha istituito una struttura commissariale per la realizzazione della Darsena Europa

I lavori di realizzazione delle opere marittime di difesa e gli interventi di dragaggio dovrebbero partire in autunno

Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Luciano Guerrieri, che con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 16 aprile è stato nominato commissario straordinario alla realizzazione della Darsena Europa, l'opera di ampliamento a mare del porto di Livorno, ha istituito una apposita struttura commissariale dedicata al progetto, nominando Roberta Macii sub-commissario della nuova struttura.

Guerrieri ha spiegato che Macii, dirigente Gare e Contratti dell'ente portuale, è stata scelta per le esperienze acquisite sul campo in anni di attività: oltre ad aver già svolte funzioni di segretario generale dell'Autorità Portuale di Piombino e segretario generale dell'AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Roberta Macii ricopre dal 2014 l'incarico di vice commissario del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, negli interventi di infrastrutturazione, riqualificazione ambientale e reindustrializzazione del porto di Piombino. All'alta dirigente saranno affidate le deleghe inerenti le attività di indirizzo e coordinamento in materia di gestione del personale in forza alla struttura commissariale, di attribuzione delle collaborazioni esterne, e di tutti gli atti necessario al raggiungimento degli obiettivi assegnati dal commissario straordinario.

Il nuovo nucleo operativo, che tramite provvedimenti ad hoc sarà successivamente integrato con personale interno dell'AdSP, è inoltre composto dal dirigente Infrastrutture di Livorno/Capraia, Enrico Pribaz, che viene individuato come responsabile unico del procedimento della “Realizzazione delle opere marittime di difesa e dei dragaggi previsti nella nuova prima fase di attuazione della Piattaforma Europa”. Al dirigente amministrativo dell'ente, Simone Gagliani, sono invece state attribuite le competenze sulla parte relativa alla gestione dei finanziamenti assentiti alla realizzazione dell'opera.

I lavori di realizzazione delle opere marittime di difesa e gli interventi di dragaggio, propedeutici alla realizzazione dell'ampliamento a mare, dovrebbero partire in autunno. «Fino ad oggi - ha spiegato Guerrieri - abbiamo lavorato avvalendoci della collaborazione dei dirigenti e dei collaboratori dell'AdSP. Ora è arrivato il momento di fare un ulteriore passo in avanti. La complessità e la necessità di portare avanti le procedure con tempistiche più strette di quelle originariamente previste rende imprescindibile la costituzione di una struttura commissariale composta da personale che sia in grado di prestare la propria attività in modo continuativo anche se non esclusivo. I nomi scelti sono una garanzia per il raggiungimento di un obiettivo prioritario».



