28 luglio 2021

Costamare registra risultati finanziari trimestrali record

Acquisite altre 21 rinfusiere

Nel periodo aprile-giugno di quest'anno la greca Costamare, che ha una flotta di 81 portacontainer e di 37 rinfusiere, navi poste a noleggio presso altre compagnie, ha registrato risultati economici record a partire dai ricavi che sono ammontati a 166,8 milioni di dollari, con un aumento del +49,1% sul secondo trimestre del 2020. Utile operativo e utile netto sono stati pari rispettivamente a 82,2 milioni e 90,6 milioni di dollari contro risultati entrambi di segno negativo per -63,9 milioni e -76,2 milioni di dollari nel secondo trimestre dello scorso anno.

Spiegando le motivazioni della crescita dei risultati, il direttore finanziario della Costamare, Gregory Zikos, ha evidenziato che «la ripresa del mercato dei container iniziata nella seconda metà dello scorso anno è proseguita nella prima metà di quest'anno, acquisendo forza grazie a dinamiche favorevoli della domanda e dell'offerta. La forte domanda da parte dei consumatori, i bassi livelli delle scorte e i colli di bottiglia nella supply chain - ha specificato - hanno tutti contribuito a tariffe di noleggio record e a periodi di noleggio più lunghi. Tutte le nostre portacontenitori noleggiate nel trimestre - ha precisato Zikos - sono state poste a noleggio a rate sempre più elevate».

Riferendosi al recente ingresso della Costamare nel settore delle navi portarinfuse, Zikos ha annunciato l'acquisizione di ulteriori 21 rinfusiere che incrementeranno la consistenza di questa flotta a 37 navi dell'età media di dieci anni e di portata lorda compresa fra 32mila e 85mila tonnellate. Zikos ha specificato che sinora sono state prese in consegna 14 rinfusiere, mentre le rimanenti saranno consegnate entro la fine di quest'anno.





