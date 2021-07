28 luglio 2021

La WHO ha incluso i marittimi tra le categorie prioritarie per la vaccinazione

Plauso dell'ECSA e dell'ETF

Nell'ultima versione della roadmap del Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) della World Health Organization (WHO) per stabilire l'ordine di priorità nell'uso dei vaccini contro il Covid-19 nel contesto della loro limitata disponibilità, che è stata pubblicata lo scorso 16 luglio, nell'ambito delle categorie prioritarie sono stati inclusi gli equipaggi delle navi e degli aerei che trasportano merci e non trasportano passeggeri, e in particolare i marittimi che sono bloccati in mare e impossibilitati ad attraversare i confini internazionali a causa delle restrizioni ai viaggi.

Tale inclusione è stata accolta con soddisfazione dall'associazione degli armatori europei ECSA e dal sindacato europeo dei lavoratori dei trasporti ETF. Le due organizzazioni hanno tra l'altro lodato le iniziative già in atto a questo scopo in numerose nazioni europee, ma hanno esortato quegli Stati membri dell'UE che ancora non hanno incluso i marittimi nelle categorie prioritarie per la vaccinazione a seguire l'esempio delle altre nazioni europee.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail