28 luglio 2021

Allarme di BIMCO e ICS per la possibile grave carenza di ufficiali in possesso di certificati di addestramento STCW

Entro il 2026 ne serviranno altri 89.510

Entro il 2026, per far funzionale la flotta mercantile mondiale, sarà necessario imbarcare sulle navi altri 89.510 ufficiali in possesso di certificati di addestramento STCW. Lo sottolinea l'ultimo rapporto “Seafarer Workforce Report” (in precedenza “Manpower Report”) del BIMCO e dell'International Chamber of Shipping (ICS) che evidenzia la necessità che l'industria marittima aumenti notevolmente i livelli di formazione e reclutamento se vuole evitare una grave carenza di ufficiali entro quella data.

Il nuovo rapporto specifica che la carenza attuale di ufficiali certificati STCW è di 26.240 unità e sottolinea che nel 2021 la domanda di marittimi ha superato l'offerta. Il documento rileva inoltre che, sebbene dal 2015 sia stata registrata una crescita del +10,8% dell'offerta di ufficiali, l'attuale carenza potrebbe essere dovuta ad un aumento degli ufficiali necessari a bordo delle navi. Viene anche rimarcata la particolare carenza di ufficiali con esperienza tecnica e nei settori delle navi cisterna e delle unità offshore. Il rapporto precisa che negli ultimi cinque anni, tuttavia, l'industria dello shipping ha compiuto buoni progressi nel ridurre i tassi di turnover degli ufficiali, che è sceso dall'8% al 6%, mantenendo a bordo i marittimi qualificati e aumentando il numero di anni in cui prestano servizio in mare.

Il segretario generale dell'ICS, Guy Platten, ha osservato che l'importanza di promuovere attivamente le carriere in mare e di promuovere la formazione e istruzione marittima in tutto il mondo è dovuta anche al fatto che il settore si sta riprendendo dagli effetti della pandemia di coronavirus e potrebbe doversi confrontare con un incremento del numero di marittimi che abbandonano la carriera. «Dobbiamo - ha avvertito Platten - analizzare e rispondere ai trend di fidelizzazione dei marittimi e continuare a monitorare con regolarità la forza lavoro globale di marittimi per assicurare che l'offerta di marittimi certificati STCW continui stare al passo con la domanda».



