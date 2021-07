29 luglio 2021

Matteo Paroli sarà il nuovo segretario generale dell'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale

Subentrerà a Massimo Provinciali

Questa mattina il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha approvato all'unanimità la proposta del presidente Luciano Guerrieri di nomina di Matteo Paroli a nuovo segretario generale dell'ente. Laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Siena, dal 2000 iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Livorno, Paroli mette a disposizione dell'AdSP di Livorno-Piombino una lunga esperienza amministrativa e professionale. Dal 2015 ad oggi ha ricoperto la carica di segretario generale, prima dell'Autorità Portuale di Ancona e successivamente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale in seguito all'istituzione del nuovo ente. Dal 1995 Paroli svolge attività di docenza, seminari ed esami presso la Facoltà di Economia e Commercio, cattedra di Diritto dei Trasporti e della Navigazione e presso la Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Diritto Pubblico dell'Università di Pisa. È attualmente docente di diritto della navigazione presso l'Università degli Studi di Macerata.

Per Paroli si tratta di un rientro nella port authority livornese, dove ha ricoperto nel corso degli anni diversi incarichi e ruoli, tra cui quello di segretario ad interim nel 2005-2007. Per l'ente portuale di Livorno ha svolto incarichi dirigenziali nei settori della rappresentanza internazionale, amministrazione e finanza, demanio, patrimonio e lavoro portuale, incarico ricoperto fino alla nomina a segretario generale dell'Autorità Portuale di Ancona.

Paroli subentrerà Massimo Provinciali, al timone della segreteria tecnico-operativa dell'ente portuale dal 2011, prima a fianco del presidente Giuliano Gallanti, che lo ha fermamente voluto a Palazzo Rosciano, poi a fianco dell'ex presidente Stefano Corsini. Provinciali rimarrà segretario generale sino al prossimo 14 settembre e intanto si occuperà di garantire il passaggio di consegne a favore di Paroli, che rientrerà nell'ente come dirigente a partire dal prossimo 2 agosto.



