29 luglio 2021

Netto rialzo dei risultati finanziari e operativi trimestrali di Finnlines

Nel secondo trimestre del 2021 i ricavi sono aumentati del +38,7%

Nel secondo trimestre di quest'anno le performance finanziarie ed operative della compagnia di navigazione finlandese Finnlines del gruppo italiano Grimaldi hanno mostrato un netto miglioramento. I ricavi, dopo sette trimestri consecutivi di calo, hanno segnato un incremento del +38,7% attestandosi a 146,8 milioni di euro rispetto a 105,8 milioni nel secondo trimestre del 2020. Accentuata anche la crescita dei costi operativi che sono ammontati a 123,0 milioni di euro (+31,0%). L'EBITDA è stato di 40,8 milioni di euro (+44,7%), l'utile operativo di 24,4 milioni di euro (+100,5%) e l'utile netto di 23,1 milioni di euro (+110,2%).

Nel periodo aprile-giugno del 2021 la flotta di navi ro-pax di Finnlines ha trasportato 204mila unità di carico (+19,3%), 46mila auto non al seguito dei passeggeri (+142,1%), 377mila tonnellate di altri carichi (+37,1%) e 127mila passeggeri (+19,8%).

Nel primo semestre di quest'anno i ricavi di Finnlines sono aumentati del +14,6% salendo a 270,8 milioni di euro rispetto a 236,4 milioni nella prima metà del 2020. L'EBITDA ha totalizzato 71,1 milioni di euro (+7,1%), l'EBIT 38,5 milioni di euro (+12,5%) e l'utile netto 36,3 milioni di euro (+14,4%).

Nei primi sei mesi del 2021 la flotta ha trasportato 391mila unità di carico (+9,5%), 90mila auto non al seguito dei passeggeri (+50,0%), 682mila tonnellate di altri carichi (+30,7%) e 228mila passeggeri (+0,4%).









