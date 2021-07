29 luglio 2021

Approvato il Piano Operativo Triennale 2022-2024 dell'AdSP del Mar Ligure Orientale

Via libera anche ad un aggiornamento del Piano Triennale delle Opere

Ieri il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha approvato all'unanimità il Piano Operativo Triennale 2022-2024 nonché un aggiornamento del Piano Triennale delle Opere, connesso all'assestamento al Bilancio di Previsione 2021.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec