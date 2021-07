30 luglio 2021

ONE archivia il secondo trimestre con risultati finanziari record e in eccezionale crescita

Utile netto di 2,6 miliardi di dollari

Nel primo trimestre dell'esercizio fiscale 2021, periodo che è terminato lo scorso 30 giugno, la compagnia di navigazione giapponese Ocean Network Express (ONE) ha registrato ricavi record pari a 5,8 miliardi di dollari, con un incremento del +111,1% rispetto al periodo aprile-giugno dello scorso anno. Nuovi valori record, ed eccezionali incrementi rispetto al primo trimestre dell'anno fiscale 2020, sono stati registrati anche dall'EBITDA, che è ammontato a 2,9 miliardi di dollari (+499,2%), dall'utile operativo, che si è attestato a quasi 2,7 miliardi di dollari (+997,9%), e dall'utile netto, che è risultato pari a 2,6 miliardi di dollari (+1.432,3%).

Nel secondo trimestre di quest'anno le portacontainer della ONE impiegate sulle rotte tra Asia e Nord America hanno trasportato volumi di carico pari a 615mila teu nella relazione eastbound (+0,8%) e 328mila in quella westbound (+0,3%), mentre le navi della compagnia utilizzate sulle rotte tra Asia ed Europa hanno trasportato 436mila teu nella relazione westbound (+25,6%) e 339mila teu in quella eastbound (+16,9%). La compagnia ha specificato che i 615mila teu trasportati dall'Asia al Nord America nel periodo risultano inferiori ai 659mila trasportati nel trimestre precedente a causa della attuazione di blank sailing programmate a causa della congestione dei porti o a ritardi di navigazione. ONE ha precisato che, a fronte di tale diminuzione, tuttavia il tasso di utilizzo delle navi è rimasto del 100%.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail