30 luglio 2021

Hapag-Lloyd prevede che l'attuale rilevante crescita dei risultati finanziari proseguirà nel secondo semestre

La compagnia tedesca preannuncia che il primo semestre del 2021 sarà archiviato con un EBIT di circa 3,5 miliardi di dollari (+522%)

La compagnia di navigazione containerizzata tedesca Hapag-Lloyd prevede di chiudere il primo semestre di quest'anno con un margine operativo lordo pari a circa 4,2 miliardi di dollari, con un incremento del +226% rispetto a meno di 1,3 miliardi di dollari nella prima metà del 2020, e con un utile operativo di circa 3,5 miliardi di dollari (+522%).

Sulla base di tali previsioni la compagnia dovrebbe archiviare il secondo trimestre del 2021 con un EBITDA di circa 2,3 miliardi di dollari, in crescita del +197% sul corrispondente periodo dello scorso anno, e con un EBIT di quasi 2,0 miliardi di dollari (+407%).

Rilevando che la continua domanda di trasporti containerizzati e il perdurare di interruzioni nella supply chain containerizzata stanno determinando una carenza di capacità di trasporto disponibile, Hapag-Lloyd ha specificato che la crescita delle performance finanziarie della compagnia continuerà ad essere consistente anche nella seconda metà del 2021, mentre in precedenza era stata prevista una normalizzazione del trend degli utili nel corso del periodo. Per l'intero 2021 è ora atteso un valore dell'EBITDA compreso tra 9,2 e 11,2 miliardi di dollari, rispetto un EBITDA di meno di 3,1 miliardi di dollari nel 2020, e un EBIT compreso tra 7,5 e 9,5 miliardi di dollari, rispetto ad utile operativo di 1,5 miliardi di dollari nell'anno 2020.



