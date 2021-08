2 agosto 2021

Le attività nel settore navale militare del gruppo Mitsubishi saranno operate dalla Mitsubishi Heavy Industries Maritime Systems Co.

Atteso il via libera dalla Japan Fair Trade Commission

Si chiamerà Mitsubishi Heavy Industries Maritime Systems Co. la nuova società in cui confluiranno le attività di costruzione di navi militari e di navi per il governo giapponese che la Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ha acquisito dalla connazionale Mitsui E&S Shipbuilding Co. finalizzando le trattative in corso fra le due parti da diversi mesi ( del 12 novembre 2019). L'attività della nuova società sarà avviata non appena sarà ottenuto il via libera dalla Japan Fair Trade Commission (JFTC).







