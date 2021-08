2 agosto 2021

Dodici nuove straddle carrier per Medcenter Container Terminal

Sono state ordinate alla Kalmar

Medcenter Container Terminal (MCT), la società della Terminal Investment Ltd. (gruppo MSC) che gestisce il container terminal del porto di Gioia Tauro, ha ordinato alla Kalmar la fornitura di 12 nuove gru a cavaliere diesel-elettriche che saranno prese in consegna entro il primo trimestre del prossimo anno.







