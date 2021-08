2 agosto 2021

Costa Crociere è alla ricerca di personale di bordo

All'inizio di settembre le selezioni per 120 assunzioni

Costa Crociere è alla ricerca di personale di bordo. In previsione di 120 assunzioni, la compagnia il primo e due settembre prossimi terrà una selezione dei candidati nel corso di due giornate di recruiting day organizzate assieme a LavoroTurismo.it. Le figure ricercate appartengono all'area ospitalità delle navi: animatore, aiuto cuoco, pasticcere, casaro, receptionist, fotografo, istruttore sportivo, addetto alle escursioni, croupier, babysitter.

Le persone interessate possono inviare la loro candidatura a LavoroTurismo.it tramite il link http://bit.ly/LT-CostaOnline, dove sono disponibili anche informazioni aggiuntive su ogni profilo. I requisiti richiesti, come esperienza, titoli di studio, competenze, variano a seconda dei profili, ma per tutti è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e precedenti esperienze nel ruolo per il quale ci si candida.



