3 agosto 2021

Maersk presenta risultati finanziari preliminari record per il secondo trimestre del 2021

Attesa un'ulteriore crescita nel terzo trimestre

A.P. Møller-Mærsk prevede di chiudere il secondo trimestre di quest'anno con valori record dei ricavi, del margine operativo lordo e dell'utile operativo, con un ulteriore notevole impulso di crescita per questi tre indicatori delle performance economiche del gruppo armatoriale danese. In particolare, l'azienda ha reso noto che il valore non ancora sottoposto a revisione contabile dei ricavi del periodo aprile-giugno del 2021 è di circa 14,2 miliardi di dollari, con un incremento del +58% rispetto a quasi nove miliardi di dollari nel corrispondente trimestre dello scorso anno. Relativamente ad EBITDA ed EBIT, il gruppo ha specificato che i due valori non sottoposti a revisione contabile risultano pari rispettivamente a 5,1 miliardi e 4,1 miliardi di dollari, con rialzi del +200% e del +446% sul secondo trimestre del 2020.

Il gruppo Maersk ha spiegato che le rilevanti performance trimestrali sono frutto principalmente della prosecuzione di una situazione di mercato eccezionale che vede un forte rimbalzo della domanda che a sua volta determina strozzature nelle supply chain e carenza di capacità di trasporto.

Il gruppo ha precisato che nel secondo trimestre del 2021 la propria flotta di portacontainer ha trasportato volumi di carichi containerizzati superiori del +15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e che il livello medio del valore dei noli è risultato superiore del +59% rispetto al periodo aprile-giugno del 2020.

Circa l'intero esercizio finanziario annuale 2021, ora A.P. Møller-Mærsk ritiene che sarà archiviato dal gruppo con un margine operativo lordo di 18-19,5 miliardi di dollari rispetto alla precedente previsione di 13-15 miliardi e rispetto al valore di 8,2 miliardi di dollari dell'EBITDA relativo all'esercizio annuale 2020. Il gruppo ha ritoccato al rialzo anche il valore dell'EBIT previsto per l'intero esercizio 2021, che è di 14-15,5 miliardi di dollari rispetto alla precedente previsione di 9-11 miliardi e rispetto all'utile operativo di 4,2 miliardi di dollari registrato nell'esercizio annuale 2020.

Infine A.P. Møller-Mærsk prevede che il valore degli utili del terzo trimestre di quest'anno risulterà superiore a quello del trimestre precedente.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail