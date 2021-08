3 agosto 2021

Incidenti marittimi, nel 2020 si è verificata la perdita totale di 49 navi

Khanna (AGCS): le perdite totali sono a livelli storicamente bassi per il terzo anno consecutivo

Nel 2020 gli incidenti marittimi in cui si è verificata la perdita di grandi navi è rimasto a livelli minimi e gli incidenti segnalati sono complessivamente diminuiti rispetto all'anno precedente. Lo evidenzia l'ultimo rapporto “Safety & Shipping Review 2021” della compagnia assicuratrice Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). Il documento specifica che lo scorso anno sono state 49 le grandi navi perse in tutto il mondo rispetto a 48 navi nel 201i e che nel 2020 gli incidenti di navigazione sono stati 2.703, con un calo di 115 eventi rispetto all'anno precedente.

Anche nel 2020 è stata la regione della Cina meridionale, Indocina, Indonesia e Filippine quella in cui è stato registrato il maggior numero (16) di perdite di navi, regione nella quale nel decennio 2011-2010 si sono verificate 224 perdite di navi su un totale di 876 nell'intero periodo a livello globale. Inoltre, più di un terzo (18) delle perdite di navi nel 2020 e il 40% delle perdite totali nell'ultimo decennio ha riguardato navi da carico e nell'ultimo anno il naufragio (affondamento/sommersione) è stata la causa principale (una nave su due) delle perdite totali di navi.

Sottolineando che «il settore dei trasporti ha dimostrato grande resilienza nel corso della pandemia di coronavirus, come evidenziato dai forti volumi commerciali e dalla ripresa che stiamo vedendo oggi in diverse parti del settore», il comandante Rahul Khanna, global head di Marine Risk Consulting di AGCS, ha rilevato che «le perdite totali sono a livelli storicamente bassi per il terzo anno consecutivo, ma - ha precisato - le cose non vanno sempre per il meglio. La crisi degli equipaggi, l'incremento di problemi dovuti alle navi sempre più grandi, le crescenti preoccupazioni per i ritardi e le interruzioni della supply chain, così come il rispetto degli obiettivi ambientali, pongono non trascurabili sfide di gestione del rischio per gli armatori e i loro equipaggi».









