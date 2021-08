3 agosto 2021

Primo scalo a Genova del servizio West Med della turca Akkon Lines

Toccate settimanali all'Intermodal Marine Terminal

Oggi all'Intermodal Marine Terminal (IMT) del porto di Genova, che fa capo alla Ignazio Messina & C., è giunta la portacontainer Max, la prima nave impiegata dalla turca Akkon Lines nell'ambito del proprio servizio di linea West Mediterranean ad approdare allo scalo del capoluogo ligure. Il servizio settimanale collega i porti turchi con quelli di Libia, Tunisia, Algeria, Spagna e Italia.







