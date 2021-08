5 agosto 2021

SFL compra due portacontainer da 14.000 teu costruite nel 2013 e 2014

MSC eserciterà il diritto di riacquisto di 18 navi feeder dell'età media di 25 anni

La SFL Corporation, società che vede come azionista di riferimento la famiglia Fredriksen, ha annunciato l'acquisizione di due portacontainer da 14.000 teu costruite nel 2013 e 2014 che sono state contestualmente poste a noleggio presso una primaria compagnia di navigazione rispettivamente sino al 2023 e al 2024. Le due navi saranno prese in consegna nel corso del terzo trimestre di quest'anno.

Inoltre SFL ha reso noto che le 18 portacontenitori feeder della capacità di 1.100-4.400 teu che nel 2018 aveva reso disponibili in leasing finanziario ad una filiale del gruppo Mediterranean Shipping Company (MSC), navi che ora hanno un'età media di 25 anni, saranno acquisite dalla MSC che nel corso del terzo trimestre di quest'anno eserciterà il diritto di riacquisto delle opzioni a suo tempo concesse.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec