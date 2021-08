5 agosto 2021

Nel primo semestre del 2021 i terminal del gruppo HPH hanno movimentato 42,9 milioni di container (+11%)

Ricavi in crescita del +19%

Nel primo semestre del 2021 i terminal portuali che fanno capo alla Hutchison Port Holdings (HPH) del gruppo CK Hutchison Holdings hanno movimentato un traffico dei container pari a 42,9 milioni di teu, con un incremento del +11% sulla prima metà dello scorso anno. I soli terminal della Hutchison Port Holdings Trust (HPH Trust), trust del gruppo quotato alla Borsa di Singapore, hanno movimentato 11,6 milioni di teu, con una crescita del +13% ( del 26 luglio 2021). Nei primi sei mesi di quest'anno gli altri terminal del gruppo in Cina e ad Hong Kong hanno movimentato 6,8 milioni di teu (+11%), i terminal in Europa hanno movimentato 8,1 milioni di teu (+13%) e i terminal in Asia, Australia e in altre regioni 16,4 milioni di teu (+9%).

Nel primo semestre di quest'anno la divisione portuale del gruppo CK Hutchison ha registrato ricavi pari 19,93 miliardi di dollari di Hong Kong (2,6 miliardi di dollari USA), con un aumento del +19%, mentre l'EBITDA è ammontato a 8,41 miliardi di dollari di Hong Kong (+21%) e l'EBIT a 5,37 miliardi (+30%).





