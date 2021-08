5 agosto 2021

Fusione tra Eneti e Seajacks per creare il più grande proprietario e operatore di navi per l'installazione di turbine eoliche

La società monegasca ha siglato un accordo vincolante con le giapponesi Marubeni Corporation , INCJ e MOL

La monegasca Eneti ha annunciato oggi la prossima acquisizione della britannica Seajacks International, compagnia che ha una flotta di navi per l'installazione di turbine eoliche e che attualmente fa capo alla Marubeni Corporation and Innovation Network Corporation of Japan (INCJ), società di private equity controllata dal governo giapponese e partecipata da 25 aziende giapponesi. Eneti ha evidenziato che la transazione le consentirà di avere la flotta leader mondiale di questo settore ottenendo le cinque Wind Turbine Installation Vessels (WTIV) di Seajacks attualmente in servizio a cui se ne aggiungerà una di nuova costruzione nel 2024.

Eneti ha assunto questa ragione sociale all'inizio di quest'anno in concomitanza con lo spostamento del proprio core business da quello delle navi portarinfuse a quello dell'industria marittima delle energie rinnovabili abbandonando la precedente denominazione di Scorpio Bulkers. Il presidente e amministratore delegato della società monegasca, Emanuele Lauro, ha sottolineato che con la transazione verrà creato la principale compagnia mondiale proprietaria ed operatore di WTIV quotata alla Borsa di New York.

La transazione, che è oggetto di un accordo vincolante fra Eneti e le giapponesi Marubeni Corporation , INCJ e Mitsui O.S.K. Lines (MOL), avverrà con l'acquisizione da parte di Eneti del 100% della Atlantis Investorco Ltd., capogruppo della Seajacks, per un corrispettivo di 8,13 milioni di azioni, di 299 milioni di dollari di indebitamento della compagnia britannica, di 74 milioni di dollari di titoli redimibili e di 12 milioni in contanti. A seguito dell'operazione, che si prevede sarà conclusa entro la metà di questo mese, gli attuali azionisti di Eneti deterranno circa il 58% del capitale di Eneti e gli attuali azionisti di Seajacks ne deterranno il 42%.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail