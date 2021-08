5 agosto 2021

Ok al Documento di Pianificazione Strategica di Sistema dei porti del Tirreno Centrale

Auspicato l'ingresso del porto di Torre Annunziata all'interno del sistema portuale campano

Oggi l'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha dato all'unanimità parere favorevole al Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS), strumento di definizione e di indirizzo delle strategie gestionali dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia. Il DPSS conferma Napoli e Salerno nei loro ruoli strategici di porti multifunzionali, per Castellammare di Stabia prevede il rilancio dell'attività cantieristica di Fincantieri e auspica l'ingresso del porto di Torre Annunziata all'interno del sistema portuale campano.

«Il voto unanime - ha sottolineato il presidente dell'AdSP, Andrea Annunziata - è indice di ritrovata coesione di tutto il cluster marittimo nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi prefissati dall'ente. In particolare, a tutti i partner sta enormemente a cuore lo sviluppo delle zone economiche speciali, ZES, il cui avvio concreto è stato favorito dalla collaborazione con la Regione Campania, cui siamo davvero grati».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail