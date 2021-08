5 agosto 2021

Accordo Fincantieri - Enel per la gestione e l'utilizzo di idrogeno verde per i porti e il trasporto marittimo

La centrale “Eugenio Montale” di La Spezia potrà essere utilizzata come primo test applicativo

Fincantieri ed Enel Green Power Italia hanno siglato un protocollo d'intesa con lo scopo di definire una soluzione integrata per la produzione, la fornitura, la gestione e l'utilizzo di idrogeno verde per aree portuali e trasporto marittimo a lungo raggio. In particolare, le due aziende valuteranno la possibilità di collaborare sia per la fornitura di idrogeno verde ad unità navali, sottomarine e di superficie, e per utenze industriali ricomprese nell'ambito portuale, inclusa la progettazione e la costruzione delle necessarie infrastrutture, anche di accumulo, ove necessarie; sia per la progettazione e lo sviluppo di un sistema per la gestione dei flussi energetici, anche mediante il coinvolgimento di altre società dei rispettivi gruppi.

La centrale Enel “Eugenio Montale” di La Spezia potrà essere utilizzata come primo test applicativo delle attività oggetto dell'accordo, avviando così un percorso di transizione energetica del sito in ottica sostenibile. L'intesa potrà essere oggetto di successivi accordi vincolanti che le parti definiranno nel rispetto della normativa applicabile, ivi inclusa quella in materia di operazioni tra parti correlate.



