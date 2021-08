5 agosto 2021

Ancora un trimestre record per il gruppo DHL

Nel periodo aprile-giugno i ricavi sono aumentati del +22,2%

Nel secondo trimestre di quest'anno il gruppo logistico e di consegne espresso DHL ha registrato risultati finanziari record a partire dai ricavi che sono ammontati a 19,47 miliardi di dollari, con un incremento del +22,2% sul corrispondente periodo del 2020, di cui 5,95 miliardi generati dalle consegne espresso (+31,8%), 5,23 miliardi dalle attività di spedizione (+26,5%) - inclusi 1,98 miliardi dalle spedizioni aeree (+9,0%) e 1,49 miliardi dalle spedizioni marittime (+73,3%) -, 3,31 miliardi dalla gestione delle supply chain (+21,3%), 1,43 miliardi dall'e-commerce (+23,4%) e 4,16 miliardi dalle consegne e dalle attività postali in Germania (+7,4%). DHL ha registrato un utile operativo di 2,08 miliardi di dollari (+128,4%) ed un utile netto di 1,38 miliardi di dollari (+140,2%).







