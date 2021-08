5 agosto 2021

Il Senato ha approvato il provvedimento che vieta l'arrivo delle grandi navi alla Stazione Marittima di Venezia

Il provvedimento passa ora all'esame della Camera

Oggi, con 175 voti favorevoli, otto contrari e un'astensione, il Senato ha approvato il disegno di legge per la salvaguardia di Venezia che prevede tra l'altro, a decorrere dall'inizio di questo mese, il divieto di transito delle grandi navi attraverso il Bacino di San Marco, il Canale di San Marco e il Canale della Giudecca. «L'approvazione da parte del Senato del Decreto Grandi Navi - ha commentato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini - è un passo molto importante per la salvaguardia del patrimonio di Venezia e della sua laguna. È stata condotta un'operazione coordinata e sistemica per rendere sostenibile tutta l'area, escludendo le grandi navi dal Canale della Giudecca, ma non solo».

«A favore di Venezia - ha proseguito Giovannini - in questi mesi sono state messe a disposizione ingenti risorse economiche e non solo per tutelare gli aspetti economici e ambientali. Dal completamento del Mose alle opere paesaggistiche collegate e i progetti per l'area di Venezia previsti nel PNRR, tra cui gli interventi per aumentare la capacità portuale e la resilienza delle infrastrutture ai cambiamenti climatici. Inoltre, importanti investimenti sono stati destinati al trasporto pubblico locale marittimo e lagunare, per l'acquisto di nuove navi e per la ristrutturazione delle banchine. Si tratta di un'operazione complessiva che denota una fortissima attenzione del governo e in particolare del Ministero per proteggere il valore culturale, artistico e paesaggistico della città di Venezia, ma anche per sostenere lo sviluppo della città e del suo territorio».

Il provvedimento passa ora all'esame della Camera.



