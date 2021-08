6 agosto 2021

Un altro trimestre record per Textainer

L'azienda continua ad investire in nuovi container

Dopo un primo trimestre 2021 con performance finanziarie record, nel periodo trimestrale successivo il noleggiatore di container intermodali Textainer ha segnato nuovamente nuovi picchi storici registrando valori dei principali indicatori economici mai raggiunti in precedenza. Nel periodo aprile-giugno di quest'anno la società ha totalizzato ricavi record pari a 187,4 milioni di dollari, con una crescita del +29,5% sul corrispondente periodo del 2020, di cui 172,4 milioni generati dal noleggio della flotta di proprietà dell'azienda (+34,0%). Flotta della Textainer che per la prima volta ha superato la consistenza dei quattro milioni di teu essendo risultata al 30 giugno scorso pari a 4,1 milioni di teu (+18,6%).

Anche EBITDA, EBIT e utile netto hanno segnato nuovi record storici essendo ammontati rispettivamente a 178,4 milioni di dollari (+62,3%), 110,0 milioni di dollari (+123,3%) e 76,0 milioni di dollari (+366,6%).

Commentando i risultati conseguiti nel secondo trimestre del 2021, il presidente e amministratore delegato della Textainer, Olivier Ghesquiere, ha spiegato che «la situazione di mercato continua ad essere molto favorevole dato che gli elevati volumi di scambi assieme alle interruzioni della catena logistica continuano a sostenere rilevanti livelli della domanda di container».

Ghesquiere ha ricordato che, per far fronte alla crescita della domanda, Textainer ha in corso investimenti nell'acquisizione di nuovi contenitori: «durante il secondo semestre - ha specificato - abbiamo aggiunto alla nostra flotta container per 501 milioni di dollari, per un totale di circa 1,1 miliardi nella prima metà dell'anno che segue l'elevato livello di investimenti già effettuato nella seconda metà del 2020. Date le ottime condizioni di mercato - ha aggiunto - abbiamo effettuato ulteriori ordini per oltre 600 milioni di container da prendere in consegna durante il terzo trimestre, concentrandoci su una maggiore redditività e su contratti di noleggio di lunga durata».

Ghesquiere ha reso noto che Textainer ritiene che la domanda di container rimarrà elevata per il resto del 2021, così come il prezzo dei container.





