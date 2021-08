9 agosto 2021

Accordo EMSA-RINA per lo sviluppo di piccole stazioni di stoccaggio e bunkeraggio di GNL

Regioni oggetto dell'intesa sono quelle del Mediterraneo, Mar Nero e Mar Caspio

L'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA) ha siglato un contratto con la società italiana di classificazione e certificazione RINA con lo scopo di supportare iniziative e aumentare nel medio termine la disponibilità di gas naturale liquefatto come combustibile navale con attività di bunkeraggio con depositi di GNL su piccola scala e utili ad incrementare l'uso di questo fuel nel Mediterraneo, nel Mar Nero e nel Mar Caspio. Il contratto quadro avrà una durata di quattro anni e coprirà inizialmente 22 nazioni di queste tre regioni alle quali l'EMSA potrà aggiungerne altre.

«I servizi che forniremo quale parte dell'accordo quadro con l'EMSA - ha spiegato Angelo Lo Nigro, senior director Energy Engineering Solutions di RINA - contribuiranno a rendere disponibili lo stoccaggio e il bunkeraggio di gas naturale liquefatto nelle aree portuali ed inoltre daranno indicazioni e linee guida in campo economico per le nazioni in via di sviluppo che non hanno ancora una solida esperienza con il GNL su piccola scala».

In particolare, i servizi forniti da RINA aiuteranno le Autorità Portuali a stabilire quali località sono indicate, sia in termini di sicurezza che di fattibilità tecnica e finanziaria, per l'installazione di piccoli impianti di bunkeraggio o depositi di GNL.



