9 agosto 2021

Calo del -7,6% del traffico delle merci movimentato dal porto di Amsterdam nel primo semestre

Container in crescita del +45,8%

Nel primo semestre del 2021 il porto di Amsterdam ha movimentato 37,2 milioni di tonnellate di merci, con un calo del -7,6% rispetto a 40,2 milioni di tonnellate nella prima metà dello scorso anno. L'amministratore delegato della Port of Amsterdam, Koen Overtoom, ha specificato che il traffico nello scalo portuale olandese si sta lentamente riprendendo, soprattutto nel secondo trimestre di quest'anno, dopo la flessione registrata nel 2020. In particolare - ha precisato Overtoom - nei primi sei mesi di quest'anno si sta verificando una ripresa del traffico containerizzato che era diminuito drasticamente nel 2020.

La riduzione del traffico nel primo semestre di quest'anno è stata causata principalmente dal calo dei volumi di rinfuse liquide che sono diminuiti del -14,1% scendendo a 21,8 milioni di tonnellate. In lieve crescita (+2,0%), invece, le rinfuse solide. Il traffico dei container ha segnato un incremento del +45,8%.







