9 agosto 2021

Dopo dieci trimestri di calo, nel periodo aprile-giugno di quest'anno il traffico delle merci nel porto di Venezia è tornato a crescere

Il rialzo è stato interamente determinato dall'aumento del +21,3% dei carichi allo sbarco

Dopo dieci periodi trimestrali consecutivi di calo, nel secondo trimestre del 2021 il traffico delle merci nel porto di Venezia è tornato a crescere essendo state movimentate complessivamente 6,09 milioni di tonnellate di carichi, con un incremento del +14,7% sul periodo aprile-giugno del 2020, di cui 4,97 milioni di tonnellate allo sbarco (+21,3%) e 1,12 milioni di tonnellate all'imbarco (-7,5%).

Nel solo settore delle merci varie è stato registrato un aumento del +16,0% essendo state movimentate un totale di 2,36 milioni di tonnellate (+16,0%), di cui 1,27 milioni di tonnellate di merci in container (+8,1%) realizzate con una movimentazione di contenitori pari a 132mila teu (+6,0%), 463mila tonnellate di rotabili (+20,1%) e 627mila tonnellate di altre merci varie (+32,1%).

Nel comparto delle rinfuse liquide il volume complessivo di traffico è stato di 2,01 milioni di tonnellate (+6,8%), incluse 1,70 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (+12,8%), 284mila tonnellate di prodotti chimici (-11,1%) e 298mila tonnellate di altri carichi liquidi (-50,5%). Nel segmento delle rinfuse secche il totale è stato di 1,72 milioni di tonnellate (+23,6%), di cui 529mila tonnellate di mangimi, foraggi e semi oleosi (+7,3%), 501mila tonnellate di prodotti metallurgici (-2,7%), 155mila tonnellate di carbone (+59,0%), 95mila tonnellate di minerali (+50,4%), 80mila tonnellate di cereali (+33,5%), 44mila tonnellate di prodotti chimici (+51,5%) e 315mila tonnellate di altre rinfuse solide (+136,6%).

Nel periodo aprile-giugno di quest'anno il traffico dei passeggeri dei traghetti è stato di 28mila persone (+326,3%). Dopo quattro trimestri consecutivi di fermo a causa della pandemia di Covid-19, il traffico delle crociere nello scalo portuale veneziano è ripreso con quasi 9mila passeggeri movimentati nel secondo trimestre del 2021, traffico che però rischia di essere nuovamente bloccato questa volta a causa del recente provvedimento governativo che dopo essere stato approvato dal Senato deve ottenere il via libera dalla Camera e che vieta alle grandi navi di raggiungere la Stazione Marittima di Venezia ( del 13 luglio 2021).

Nell'intero primo semestre del 2021 il porto di Venezia ha movimentato globalmente 11,61 milioni di tonnellate di merci, con una progressione del +4,4% sulla prima metà dello scorso anno, di cui 9,37 milioni di tonnellate allo sbarco (+8,5%) e 2,24 milioni di tonnellate all'imbarco (-9,4%). Complessivamente le merci varie si sono attestate a 4,53 milioni di tonnellate (+2,4%), di cui 2,50 milioni di tonnellate di carichi in container (-2,5%), 863mila tonnellate di rotabili (+9,9%) e 1,17 milioni di tonnellate di altre merci varie (+8,8%). Le rinfuse solide sono cresciute del +17,5% a 3,05 milioni di tonnellate, mentre quelle liquide hanno segnato un decremento del -1,6% scendendo a 4,03 milioni di tonnellate.

Nei primi sei mesi di quest'anno il porto di Chioggia, anch'esso amministrato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, ha movimentato 531mila tonnellate di merci (+14,5%).









