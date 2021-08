10 agosto 2021

Lo scorso anno i ricavi dell'operatore intermodale tedesco Kombiverkehr sono diminuiti del -3,5%

Riedl: con la pandemia il trasporto ferroviario delle merci ha dimostrato tutte le sue potenzialità

Nel 2020, per il quarto anno consecutivo, il volume d'affari della società tedesca di trasporto intermodale Kombiverkehr ha registrato una diminuzione avendo totalizzato ricavi pari a 396,8 milioni di euro, con un calo del -3,5% sull'esercizio annuale 2019. Lo scorso anno, sempre per il quarto periodo annuale consecutivo, anche il traffico intermodale movimentato dall'azienda ha segnato un decremento essendo stato pari a 858mila spedizioni stradali (-3,0%) ( del 18 febbraio 2021), di cui 165mila spedizioni nazionali (-8,5%) e 693mila spedizioni internazionali (-1,5%). L'esercizio 2020 è stato archiviato da Kombiverkehr con un risultato operativo di segno negativo e pari a -1,0 milioni di euro, rispetto ad un risultato anch'esso di segno negativo per -641mila euro nell'esercizio precedente, e con un utile netto di 172mila euro (-42,2%).

Commentando i risultati conseguiti dall'azienda nel 2020, anno caratterizzato dal rilevante impatto sulle attività economiche della pandemia di Covid-19, l'amministratore delegato di Kombiverkehr, Armin Riedl, ha specificato che nel secondo e terzo trimestre dello scorso anno è stato registrato un miglioramento della qualità del servizio ferroviario in quanto la riduzione del numero di partenze di treni passeggeri ha reso disponibili maggiori risorse per il trasporto merci quanto a macchinisti e locomotive. Durante in periodo di maggiore intensità dell'impatto della crisi sanitaria - ha sottolineato Riedl - il segmento del trasporto merci ferroviario-intermodale ha quindi potuto registrare elevati tassi di puntualità dimostrandosi una modalità di trasporto affidabile, soprattutto nel traffico transfrontaliero, mentre i camionisti sono stati bloccati alle frontiere a causa delle limitazioni alla mobilità oppure si sono dovuti sottoporre a periodo di quarantena di diversi giorni. Tuttavia Riedl ha specificato che, «con la ripresa economica e l'aumento dei volumi di spedizioni, su alcune direttrici di traffico la qualità del servizio è nel frattempo tornata ad un livello che, dal nostro punto di vista e in particolare da quello dei nostri clienti spedizionieri, non soddisfa le esigenze logistiche. La qualità del servizio evidenziatasi lo scorso anno - ha rilevato - deve continuare ad essere il nostro obiettivo per il futuro, affinché si possa trasferire maggiore volume di traffico sulla ferrovia che è una modalità sostenibile».









