10 agosto 2021

Collaborazione ONE-PARIS per monitorare e ridurre le emissioni di CO2 del trasporto inland dei container

Il prossimo anno la compagnia giapponese raccoglierà dati sulle emissioni in Europa e Africa

La compagnia di navigazione containerizzata giapponese Ocean Network Express (ONE) e la britannica PARIS Optimal Transport Planning Solution, società integralmente controllata dal gruppo terminalista Hutchison Port Holdings (HPH) di Hong Kong, hanno avviato una collaborazione con lo scopo di ridurre le emissioni di carbonio delle attività di trasporto inland dei container. In particolare, PARIS, che sviluppa software per ottimizzare le attività di trasporto attraverso la selezione delle migliori opportunità di spedizione su treni, chiatte e navi feeder combinate con la pianificazione del trasporto camionistico, assisterà ONE nella pianificazione e ottimizzazione delle prenotazioni in tempo reale del ritiro e della consegna dei container utilizzando le modalità di trasporto camionistico, ferroviario e fluviale/feeder disponibili, con lo scopo di gestire efficacemente le attività di trasporto riducendo i viaggi a vuoto e migliorando le prestazioni dei servizi.

Il progetto prevede, tra l'altro, che dal prossimo anno ONE inizi a raccogliere dati sulle emissioni prodotte da tutti i trasporti inland di container nelle regioni dell'Europa e dell'Africa utilizzando l'algoritmo sulle emissioni della PARIS, registrando per la prima volta tute le emissioni generate da ogni tratta del trasporto di ogni container e potendo optare sull'utilizzo di modalità di trasporto sostenibili laddove disponibili. Una volta raccolti i dati nel corso del 2022, ONE definirà poi gli obiettivi a medio termine di riduzione delle emissioni entro il 2035, al fine di raggiungere poi l'obiettivo di diventare “carbon-neutral” entro il 2050 relativamente a tutte le attività svolte in Europa e in Africa.



