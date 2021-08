11 agosto 2021

CK Hutchison diventerà unica proprietaria della Hongkong United Dockyards

Acquisirà il 50% del capitale attualmente in mano a Swire Pacific

Le società hongkonghesi Swire Pacific e CK Hutchison Holdings hanno siglato un accordo vincolante in base al quale la prima cederà alla seconda il 50% del capitale della Hongkong United Dockyards (HUD), azienda attiva principalmente nei settori delle riparazioni e lavorazioni navali e del rimorchio marittimo e portuale. Con il completamento della transazione, la CK Hutchison, che attualmente detiene il 50% del capitale della HUD, diventerà unica proprietaria dell'azienda. L'intesa include l'acquisizione da parte di CK Hutchison anche del 50% del capitale della società di rimorchio The Hongkong Salvage & Towage Company.







