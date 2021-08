11 agosto 2021

Nei primi sei mesi del 2021 il traffico delle merci nel porto di Ancona è cresciuto del +25,3%

Ad Ortona l'incremento è stato del +10%

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha reso noto che nella prima metà del 2021 il traffico delle merci nel porto di Ancona è cresciuto del +25,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con una movimentazione superiore a cinque milioni di tonnellate trainata dalla ripresa delle merci rinfuse liquide (+18%), mentre stabile è risultato il traffico dei contenitori con un totale pari a 76.275 teu. Una netta ripresa ha segnato il traffico dei rotabili che, con 2,63 milioni di tonnellate, ha superato i volumi pre-pandemia del 2019 registrando un +24% sul primo semestre di due anni fa e un +44% sui primi sei mesi del 2020.

L'AdSP ha evidenziato che è stata significativa anche la ripresa del traffico dei passeggeri in transito nello scalo dorico, anche se minore rispetto al 2019: nel primo semestre di quest'anno sono stati 170.286, con un aumento del +75% sullo stesso periodo del 2020. Anche le crociere, dopo lo stop a livello internazionale per le conseguenze dell'emergenza sanitaria, sono ripartite nel porto dorico dove ogni domenica, dal 13 giugno al 19 settembre, attracca la MSC Splendida.

In crescita, nel primo semestre di quest'anno, è risultato anche il traffico delle merci nel porto di Ortona, anch'esso amministrato dall'AdSP dell'Adriatico Centrale, che è stato pari ad oltre 570mila tonnellate (+10%), con un andamento particolarmente positivo delle merci solide (377mila tonnellate, +13%) e con un rialzo anche delle rinfuse liquide con 193mila tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (+4,6%).

«Il sistema portuale - ha commentato il commissario straordinario dell'AdSP, ammiraglio Giovanni Pettorino - registra una crescita generale rispetto al 2020. Nel porto di Ancona è significativo l'aumento del trasporto merci sui ro-ro sul dato pre pandemia del 2019. Sono in ripresa sia il traffico passeggeri sia il traffico complessivo delle merci. Dati positivi anche per il porto di Ortona. Indicatori di scali in ripresa, che fanno ben sperare per il prossimo futuro».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail