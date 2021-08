13 agosto 2021

Yang Ming registra nuovamente risultati finanziari trimestrali record

Nel periodo aprile-giugno di quest'anno il volume d'affari è aumentato del +130,8%. Investimenti in nuovi contenitori

Yang Ming Marine Transport Corp. ha chiuso il secondo trimestre di quest'anno con risultati finanziari record innestati su una tendenza di crescita esponenziale delle performance economiche della compagnia di navigazione containerizzata taiwanese che è iniziata negli ultimi mesi del 2020 in coincidenza con l'attenuazione dell'impatto sulle economie mondiali della prima ondata della pandemia di Covid-19 e, soprattutto, con il rilevantissimo concomitante rincaro del valore dei noli marittimi del trasporto containerizzato.

Nel periodo aprile-giugno del 2021 Yang Ming ha registrato ricavi pari a 73,3 miliardi di dollari di Taiwan (2,6 miliardi di dollari USA), con un incremento del +130,8% sul corrispondente trimestre dello scorso anno e un aumento di 11,0 miliardi sul precedente picco storico registrato dai ricavi nel primo trimestre del 2021. Anche l'utile operativo e l'utile netto hanno segnato nuovi valori record che hanno superato quelli stabiliti nel primo trimestre di quest'anno: nel secondo trimestre del 2021, infatti, le due voci di bilancio sono risultate pari rispettivamente a 42,3 miliardi e 34,6 miliardi di dollari taiwanesi, con un risultato operativo che ha registrato un aumento del +6.691,6% sul secondo trimestre dello scorso anno e con un risultato netto comparato con un dato di segno negativo per -22,8 milioni di dollari di Taiwan nel secondo trimestre del 2020.

Hanno raggiunto valori record anche i risultati finanziari relativi all'intero primo semestre del 2021, periodo che è stato archiviato con ricavi pari a 135,5 miliardi di dollari taiwanesi, con una crescita del +104,2% sulla prima metà dello scorso anno, con un utile operativo di 71,4 miliardi (+8.234,3%) e con un utile netto di 59,2 miliardi rispetto ad una perdita netta di -778,1 milioni di dollari taiwanesi nei primi sei mesi del 2020.

Intanto Yang Ming ha annunciato ulteriori investimenti nell'acquisizione di nuovi contenitori. La compagnia ha ordinato alla fabbrica cinese Dong Fang International Container (Hong Kong) la fornitura di 7.870 container, commessa del valore compreso tra 50 e 55 milioni di dollari USA, ed ha ordinato alla fabbrica cinese Guangdong Fuwa Equipment Manufacturing Co. la fornitura di 5.400 container, commessa del valore di 35-40 milioni di dollari USA.





