13 agosto 2021

A Marghera è stata varata la nave da crociera Norwegian Prima

È la prima di sei unità di nuova generazione per Norwegian Cruise Line

Oggi nel cantiere navale di Marghera della Fincantieri è stata varata la Norwegian Prima, prima di sei navi da crociera di nuova generazione della nuova classe “Prima” per Norwegian Cruise Line (NCL). Con circa 142.500 tonnellate di stazza lorda, quasi 300 metri di lunghezza e una capacità di 3.215 passeggeri, Norwegian Prima e le unità gemelle costituiranno la spina dorsale della flotta del futuro di NCL. Le consegne sono previste tra il 2022 e il 2027.

La classe “Prima” si basa su un progetto prototipale sviluppato da Fincantieri che valorizza le caratteristiche consolidate di libertà e flessibilità di NCL con una configurazione di prodotto innovativa, in grado di arricchire ulteriormente l'esperienza offerta ai passeggeri. Inoltre, particolare attenzione è stata posta all'efficienza energetica, con il duplice obiettivo di contenere i consumi in esercizio e minimizzare l'impatto ambientale, in linea con le più recenti normative in materia.



